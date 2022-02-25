İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

25.02.2022 18:04
İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Ata Mahallesi Demirciler Sitesi yakınlarındaki boş bir arazide saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tarafların yakınlarının da olaya dahil olması üzerine büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Murat Uçkaç/ İHA)

İki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

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Efeler, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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