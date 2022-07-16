İki grup arasında çıkan kavgada 8 yaşındaki Muhammed, hayatını kaybetti! Babanın cenaze aracının peşinden koşması yürek parçaladı - Son Dakika
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İki grup arasında çıkan kavgada 8 yaşındaki Muhammed, hayatını kaybetti! Babanın cenaze aracının peşinden koşması yürek parçaladı

16.07.2022 16:41
İki grup arasında çıkan kavgada 8 yaşındaki Muhammed, hayatını kaybetti! Babanın cenaze aracının peşinden koşması yürek parçaladı

Gaziantep'te iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada sokakta oynayan 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin'in vücuduna isabet etti. Muhammed, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Acılı baba Abdullah Hüseyin'in, cenazeyi taşıyan aracın peşinden koşması ise yürekleri parçaladı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, dün iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında sokakta oyun oynayan ve vücuduna mermi isabet eden 8 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin ağır yaralandı.

ACILI BABA TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Hüseyin, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Muhammed Hüseyin'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan acılı baba Abdullah Hüseyin'in, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı dökmesi ve cenazeyi taşıyan aracın peşinden koşması ise yürekleri dağladı.

"TEK OĞLUMDU, ELLERİMDE CAN VERDİ"

Cenazeyi teslim almadan önce açıklamalarda bulunan Abdullah Hüseyin, "Kardeşimin evine misafirliğe gitmiştik. O esnada sokakta silahlı kavga çıktı. O esnada oğlum silahlı kavganın arasında kaldı. Kavga sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalar oğlumun karnına isabet etti. O benim tek oğlumdu, daha 8 yaşındaydı. Oğlum benim ellerimde can verdi. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bunu yapanlara en ağır ceza verilsin. Allah bunu yapanların belasını versin. Ben ciğerim yandı, onların da ciğeri yansın. Bunu yapanların teröristten farkı yok. Benim tek oğlum gitti. Ciğerim yandı" diye konuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Muhammed Hüseyin, Gaziantep, Oğlum, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasında çıkan kavgada 8 yaşındaki Muhammed, hayatını kaybetti! Babanın cenaze aracının peşinden koşması yürek parçaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İki grup arasında çıkan kavgada 8 yaşındaki Muhammed, hayatını kaybetti! Babanın cenaze aracının peşinden koşması yürek parçaladı - Son Dakika
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