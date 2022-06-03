İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı - Son Dakika
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İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı

03.06.2022 23:25
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden 2 polis memuru yaralandı. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Döngel Mahallesi Atatürk ile Millet Caddelerinin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bölgede devriye atan polis ekipleri olaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi esnasında mukavemet gösteren bir şahıs polislere saldırdı. Olayda S.Y. ve Ö.Y. isimli 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
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Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı Kocaeli'de kavgaya müdahale eden 2 polis yaralandı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı - Son Dakika
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