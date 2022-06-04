İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı - Son Dakika
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İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı

04.06.2022 01:09

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bölgede devriye atan polis ekipleri olaya müdahale etti. Olayda 2 polis memuru yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

2 polisin yaralanmasına sebep olan olay, saat 21.00 sıralarında Döngel Mahallesi Atatürk ile Millet Caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi.

DEVRİYE ATAN POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bölgede devriye atan polis ekipleri olaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi esnasında mukavemet gösteren bir şahıs polislere saldırdı.

İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı

YARALI 2 POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda S.Y. ve Ö.Y. isimli 2 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
İki grup arasında çıkan kavgada olaya müdahale eden polisler yaralandı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı - Son Dakika
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