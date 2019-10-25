Son Dakika Haberleri: İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken canından oldu
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İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken canından oldu

1 saat önce

İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken canından oldu Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandıMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayırmak istediği bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayırmak istediği bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak'ta bir iş yerinin önünde 4 kişinin tartışmasının, bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu iddialara göre Barış Bektaş'ın ayırmaya çalışırken kalbinden ve sırtından bıçak darbesi sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan C.O, S.K, F.E. ve H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından H.Ç. ve S.K. tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderilirken, C.O ve F.E ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:43 Kaynak: İHA
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