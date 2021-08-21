Üye Girişi
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan 54 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan 54 yaşındaki kadın öldü

21.08.2021 13:18

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sıkılan kurşunlardan biri, balkondan sokaktaki düğün eğlencesini seyreden 54 yaşındaki Aysel Akkale'nin başına isabet ederek ölümüne sebep oldu.

Dün saat 22.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1299. Sokak üzerinde meydana gelen olayda sokakta iki grup arasında kavga çıktı. Bu sırada aynı sokakta düğün eğlencesi düzenleyenler kavgayı ayırmak istedi. Ancak kavgada silah da kullanıldı . Silahın peş peşe ateşlenmesi sonucu düğün eğlencesine katılanlardan Özgür Çartepe'nin bacağından yaralandı. Bu sıra kurşunlardan biri de sokaktaki binanın birinci katındaki dairenin balkonunda oturan 54 yaşındaki Aysel Akkale'nin başına isabet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Aysel Akkale kaldırıldığı hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çartepe'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan kadın öldü

POLİS EKİPLERİ TÜM ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Olay hakkında çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin Özcan Adıyaman, Ercan Adıyaman, Erol Tuğrul, Mücahit Sarıtaş ve Ömer Ağdağ olduğunu tespit etti. Kimlik tespitinin ardından yakalama çalışmalarına başlayan asayiş ekipleri, 5 şüpheliyi saklandıkları lüks bir sitede yakaladı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan çalışmalarda çıkan kavgada kullanıldığı belirlenen 3 tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"BİZİM ARKAMIZDAN SEKTİ KURŞUN, YENGEME DENK GELDİ"

Aysel Akkale yengesi olan Ferit Işık, "Dün akşam 3 tane düğün vardı. Saat 21.00 gibi bir anda köprü üzerinden ateş etmeye başladılar karşı taraftaki düğüne, balkonda dururken bir baktım kurşun yengeme denk geldi. Kimdir nedir bilemiyoruz. Kurşun bizim arkamızdan sekti kafamızın üzerinden yengeme denk geldi. Yengem camda düğünü izliyordu" diye konuştu

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR"

Aysel Akkale'nin yakını olan Bayram Akkale ise, "Silah sesleri geldi. Yukarıya bir çıktım yengem kan içindeydi. Hemen aldım aşağıya indim. Hastaneye kadar biri aldı arabasına o götürdü. Hastanede vefat etti. O kanlar içindeki görüntüsü gözümüzün önünden gitmiyor. 24 saattir gözümün önünden kanlar içindeki görüntüsü gitmiyor. Ben nasıl kucağıma aldıysam şu an onu hissediyorum" dedi.

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan 54 yaşındaki kadın öldü

Esenyurt, Polis, Silah, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan 54 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika


YORUMLAR (2)
500

Son Dakika

Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı 15:31 Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı Şarkıcı Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aralarında çıkan aşk iddiasını yalanladı 14:59 Şarkıcı Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aralarında çıkan aşk iddiasını yalanladı 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya 14:49 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor
Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsanlar su taşıyarak müdahale ediyor 14:28 Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsanlar su taşıyarak müdahale ediyor Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak 13:59 Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi 13:33 Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi
''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi 12:38 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek 12:35 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek

Son Dakika Haberleri
15:31 Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı
15:18 Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak
14:54 Sezon başında ayrılması beklenen Luyindama ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı
14:49 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor
14:37 Fransız ekibi Rennes'ten, Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Aziz'e resmi teklif
14:27 Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsanlar su taşıyarak müdahale ediyor
14:15 Boğaziçi Üniversite akademisyenlerinden rektörlüğe Mehmet Naci İnci'nin atanmasına ilk yorum: Kabul etmiyoruz
13:58 Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak
13:54 Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek
13:32 Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi
ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi         
15:35
Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak         
15:19
Sezon başında ayrılması beklenen Luyindama ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı Sezon başında ayrılması beklenen Luyindama ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı         
14:54
Fransız ekibi Rennes'ten, Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Aziz'e resmi teklif Fransız ekibi Rennes'ten, Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Aziz'e resmi teklif         
14:37
Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
14:05
Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek         
13:55
Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum         
13:17
Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu         
12:36
Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar         
12:29
Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu         
11:57
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz         
11:51
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 15:41:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan 54 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement