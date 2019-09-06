Son Dakika Haberleri: İki grup arasında gerginlik
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İki grup arasında gerginlik

1 saat önce

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan gerginlik, polis ekiplerinin hava ateş etmesiyle önlendi.

Kırklareli'nde iki grup arasında çıkan gerginlik, polis ekiplerinin hava ateş etmesiyle önlendi.

Karakaş Mahallesi Zincirli Kuyu Caddesi'ndeki bir kahvehanede, henüz öğrenilemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Olay yerinden ayrılan ve bir süre sonra bölgeye ellerinde sopa ve baltalarla gelen grup, kahvehanenin camını kırdı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, havaya ateş ederek gerginliği önledi.

Gerginliğe karışan gruplar olay yerinden uzaklaşırken, polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Kırklareli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:41 Kaynak: AA
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