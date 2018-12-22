Son Dakika Haberleri: İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

4 saat önce

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavga da 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavga da 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde kurula pazarda, pazarcı esnafları arasında henüz sebebi bilinmeyen bir sebepden dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler demir sopalarla birbirine saldırdı.

Kavga da Cengiz Özçelik kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Yaralı Özçelik, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:16 Kaynak: AA

Adıyaman, kavga, Güncel
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