İki grup arasında kavga: 5 gözaltı - Son Dakika

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda şahıslar etkisiz hale getirildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 5 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN