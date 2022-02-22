Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu - Son Dakika
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Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu

22.02.2022 20:11

Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavga sırasında markete giden bir vatandaş da 13 yaşındaki çocuğun silahından çıkan kurşun ile yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Seten Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Halil K., markete giderken iki grubun kavgasının arasında kaldı. Kavgaya karışan İ.A.'nın elinde bulunan tabancadan çıkan merminin karnına isabet etmesi ile Halil K. ve yere düşen Sibel T. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de olayın meydana geldiği sokakta çalışma yaptı.

Ekipler, olay yerinden kaçan İ.A.'nın bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu
Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu
Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu
Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu
Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu
Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu
Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu
Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu
Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu

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Kayseri, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavga sırasında markete giden bir şahıs silahla vuruldu - Son Dakika


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