Son dakika haber: İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI - Son Dakika

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Nabi E., bacağına isabet kurşunla yaralandı.

Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde bugün saat 07.00 sıralarında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Nabi E. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Bu sırada devriye görevi yürüten polis ekibi, silah seslerini duyup telsiz anonsuyla destek istedi. Polisi gören şüphelilerden bazıları otomobil ile bazıları da yaya olarak kaçtı. Üzerinde tabanca ele geçirilen Nabi E. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kavgaya karıştığı öne sürülen bir şüpheli, kaçtığı Merkez Park'ta yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, olaya karışmadığını iddia edip, korktuğu için kaçtığını söyledi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.