İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

19.03.2022 00:57
İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Halep Caddesi üzerinde gelen silah sesleri üzerine bölgeye intikal eden çarşı bekçileri iki grubun silahlı kavgasıyla karşılaştı. Kavgaya müdahale eden bekçiler bir kişiyi gözaltına alırken, 2 kişi ise yaya olarak kaçarak bölgeden uzaklaştı. Polis ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği olayda C.K. isimli bir şahsın silahla açılan ateş sonucu yaralandığı belirlenirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi olarak değerlendirilen A.B. ile birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı olayda bir de pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

YORUMLAR
500
Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu Husumetlisini pompalı tüfekle başından vurdu: 1 ağır yaralı Husumetlisini pompalı tüfekle başından vurdu: 1 ağır yaralı Son Dakika | Yangın paniği az daha canından ediyordu Son Dakika | Yangın paniği az daha canından ediyordu

Malatya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:40 Benzine yeni zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı
00:22 Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı
00:11 Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak
00:01 Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre Mor performansıyla hayran bıraktı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 01:14:57. #1.11#
SON DAKİKA: İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement