İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Özhan Aydıngül ve Serkan Timuçin, yaralandı.

ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Özhan Aydıngül ve Serkan Timuçin, yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj Gölü kıyısında meydana geldi. Eğlenmek için göl kıyısına gelen Özhan Aydıngül ve Serkan Timuçin, iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişiler, iki arkadaşa şişe, tabanca ve pompalı av tüfeğiyle saldırdı. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu saçmaların sırtına isabet ettiği, başına da şişe ile vurulan Aydıngül ağır, Timuçin ise başına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler, olayın ardından beyaz bir otomobil ile kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Galatasaray maçında 2 gol atan Cisse, krallıkta Sörloth'u geçti
TELEFONLA YAKINLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Başından yaralı halde ambulans bekleyen Timuçin, telefonla ulaştığı bir yakınına "Ağabey kurban olayım bir gelin" diyerek yardım istedi. Yaralılardan Aydıngül, ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, Timuçin ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydıngül'ün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şüphelileri yakalamak çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Çukurova, Seyhan, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 02:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:00 Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:49 3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:28 Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Galatasaray maçında 2 gol atan Cisse, krallıkta Sörloth'u geçti
22:28
Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
21:49
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
18:46
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 03:33:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]