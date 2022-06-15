İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

15.06.2022 21:41
İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arsında çıkan tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arsında çıkan tüfekli kavgada 4 kişi yaralandı.

Karaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, hafta sonu gerçekleşen düğünde tartışma yaşayan iki grup, gece saatlerinde tekrardan karşılaşınca tartışma başladı. Yerini kavgaya bırakan olayda bir kişi yanında bulunan tüfekle ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalarla M.E., H.E., S.O. ve S.O. isimli şahıslar yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs polisin parmağını ısırdı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs polisin parmağını ısırdı Beyoğlu'nda trafik magandası dehşet saçtı Beyoğlu'nda trafik magandası dehşet saçtı
Kaynak: İHA

Karaköy, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haberler.com aracılığıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 21:52:40. #1.12#
SON DAKİKA: İki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement