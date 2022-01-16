İki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı - Son Dakika

İki grup arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Çevreye ve polis ekiplerine ateş eden grup, polisin müdahalesi sonucu olay yerinden kaçtı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 203 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar çekildi. Kalabalık bir grup 203 sokakta bulunan bir evi bastı. Çevreye ve polise ateş açan grup, polis ekiplerinin müdahalesi ile durduruldu. Meydana gelen çatışmada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda ekip, çevik kuvvet ve özel harekat birlikleri sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.