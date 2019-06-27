Son Dakika Haberleri: İki grup arasında sopalı kavga: 6 yaralı
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İki grup arasında sopalı kavga: 6 yaralı

1 saat önce

Bilecik'te iki grup arasında çıkan ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

İki grup arasında sopalı kavga: 6 yaralı, System.String[]
Bilecik'te iki grup arasında çıkan ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, merkeze bağlı Selbükü Köyünde karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın büyümesi üzerine gruplar kavga etmeye başladı. Sopaların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken kavga da ayrıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
Bilecik, kavga, Güncel
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