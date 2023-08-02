İki grup arasındaki kavga kanlı bitti, 1 genç hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta iki grup arasında çıkan kavga sonucunda 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; olay, Yeşilırmak Mahallesi, Gelincik Caddesi'nde gerçekleşti. İki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden çıkan kavgada Koray Belene (16), göğüs kısmından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Koray Belene (16), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Belene'nin cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli olarak düşünülen E.T.Ş ve A.S. gözaltına alındı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.