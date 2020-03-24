İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

ANTALYA'da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi kesici aletle ellerinden yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgadaı 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki Hasan Subaşı Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi, kesici aletle ellerinde yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Bir kişide tabanca olduğunun iddia edilmesi üzerine polis, arama yaptı. Bu sırada ayrılan gruplar arasında söz dalaşı devam ederken, kavga tekrar başladı. Polis ekipleri bu kez kavgayı sonlandırmak için biber gazı kullandı. Kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 2 yaralı da tedavi için hastaneye götürüldü.