İki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

29 dakika önce

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72056 Sokak'a iki ayrı araçla gelen kişiler ile buradaki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavgada, araçla gelenlerden Ö.K. yaralandı. Gruptakiler, isabet alan aracın birini bırakarak diğeriyle olay yerinden ayrıldı.

Olaya karışan yakınlarınca Seyhan Devlet Hastanesine getirilen Ö.K, tedavi altına alındı.

Zanlılardan biri, kavgada kullandığı tüfekle yakalandı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Seyhan, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:59 Kaynak: AA
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