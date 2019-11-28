İki grup arasındaki tartışmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan tartışmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Yeni Cami civarında yaşanan tartışma sonrasında gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri Irak 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Yeni Cami civarında önceki gün tartışan Suriye ve Irak uyruklu vatandaşlar hakkında detaylı inceleme yapan polis ekipleri, aralarında aranması olduğu tespit edilenlerin de bulunduğu 5 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı.