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İki grup arasındaki tartışmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
6 saat önce
Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan tartışmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:50 Kaynak: AA
Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan tartışmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Yeni Cami civarında yaşanan tartışma sonrasında gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri Irak 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Yeni Cami civarında önceki gün tartışan Suriye ve Irak uyruklu vatandaşlar hakkında detaylı inceleme yapan polis ekipleri, aralarında aranması olduğu tespit edilenlerin de bulunduğu 5 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı.
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