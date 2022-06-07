İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı

07.06.2022 17:02
İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı

DİYARBAKIR'da aralarında husumet olan iki grup arasında aynı sokakta sabah ve öğlen çıkan silahlı kavgalarda 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da aralarında husumet olan iki grup arasında aynı sokakta sabah ve öğlen çıkan silahlı kavgalarda 5 kişi yaralandı.

Sur ilçesi İskender Paşa Mahallesi Küçükakar Sokak'ta sabah saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, vücutlarına isabet kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Aynı sokakta yine aynı gruplar, bu kez öğle saatlerinde karşı karşıya geldi. Bu kavgada da 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Her iki kavgada yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, silahlı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.


İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı
İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı
İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı
İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı
İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı
YORUMLAR
500
Çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu Çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu Öğrenciler 'En Temiz Diyarbakır' için Sur diplerini temizledi Öğrenciler 'En Temiz Diyarbakır' için Sur diplerini temizledi
Kaynak: DHA

İskender, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:25:59. #1.11#
SON DAKİKA: İki grup aynı sokakta sabah ve öğle kavga etti: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement