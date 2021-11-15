İki grup birbirlerine saldırdı: 10 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da ormanlık alanda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

BIÇAKLA SALDIRDILAR

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili edilen bilgilere göre iki grup tartışmaya başladıktan sonra kısa sürede kavgaya tutuştu.Korkutan kavgada iki grup da birbirine bıçaklarla saldırdı. Olayda T.K., H.Ş., B.Ş., H.K., H.Ş., M.A.E., Ş.Ç., F.C., Ö.K. ve M.A. adlı 10 kişi yaralandı.

10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar civar hastanelerde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor.