İki grup trafik yüzünden kavga etti, ambulans ilerlemekte güçlük çekti - Son Dakika
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İki grup trafik yüzünden kavga etti, ambulans ilerlemekte güçlük çekti

31.03.2022 09:22

İstanbul'da trafikte kavga eden sürücüler, saniyelerle yarışan ambulansın ilerlemesine engel oldu.

İstanbul'da trafikte kavga eden sürücüler, saniyelerle yarışan ambulansın ilerlemesine engel oldu. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden tartışan iki sürücü daha sonra kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga dakikalarca devam etti. Trafikteki bazı sürücüler araçlarını durdurarak kavga edenleri ayırmaya çalışsa da ilk başlarda başarılı olamadı. Emniyet şeridi kapanan yolda saniyelerle yarışan ambulans ise ilerleyemedi. Yaşananlar, başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

(Batuhan Toprak-İHA)

İki grup trafik yüzünden kavga etti, ambulans ilerlemekte güçlük çekti
İki grup trafik yüzünden kavga etti, ambulans ilerlemekte güçlük çekti
İki grup trafik yüzünden kavga etti, ambulans ilerlemekte güçlük çekti

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Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Ambulans, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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