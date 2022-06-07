İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı - Son Dakika
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İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı

07.06.2022 14:09

İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı Diyarbakır'da ağaçta mahsur kalan kedi, hayırseverliği ve hayvanseverliğiyle bilinen Dermanbaba adıyla tanınan Diyarbakır Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Acu'nun...

İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ağaçta mahsur kalan kedi, hayırseverliği ve hayvanseverliğiyle bilinen Dermanbaba adıyla tanınan Diyarbakır Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Acu'nun duyarlılığıyla kurtarıldı. Kedinin iki günden bu yana ağaçta mahsur kaldığını öğrenen Acu, Diyarbakır İtfaiyesinden yardım isteyerek yavru kedinin kurtulmasını sağladı.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 7 Caddesi'ndeki bir ağaca çıkan yavru kedinin inemediğini gören hayırseverliği ve hayvanseverliğiyle bilinen Dermanbaba lakaplı Yılmaz Acu, durumu Diyarbakır İtfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede ağaçta mahsur kalan yavru kediyi kurtardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Acu, bir taziyeden gelirken cadde üzerindeki bir ağacın üzerinden sesler geldiğini, küçük bir kedinin 2 metrelik ağaca çıkarak bitkin halde miyavladığını duyduğunu söyledi. Acu, "Yukarı bakarken orada bir vatandaş beni gördü. Kedinin 2 gündür ağaçta olduğunu ve bir türlü inemediğini söyledi. Ben de durumu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit'i arayarak bildirdim. Olay yerine hem itfaiye ekipleri hem de İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit geldi. İtfaiye erlerinden Sefa Cora ağaca tırmanarak kediyi indirdi. Bu insani duyarlılığından dolayı hem Veysel Yiğit Beyefendi'ye hem de itfaiye çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bir can kurtarmak insanlık görevidir" dedi.

"Biz itfaiyeciler bütün canlılara önem veririz"

İtfaiye ekiplerinin can ayırmaksızın tüm canlılara önem verdiklerini belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, "Biz itfaiyeciler için bütün canlılara önem veririz. Hem insana hem hayvana aynı derecede hassasiyetimiz vardır. Bu kedinin kurtulmasına vesile olan Yılmaz Bey de çok duyarlı bir vatandaştır. Bize bu ihbarı verdikten sonra kısa sürede olay yerine geldik hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtardık. Bundan sonra da bu tür ihbarları en kısa sürede değerlendirip müdahale edeceğiz" diye konuştu.

Kediyi ağaçtan kurtaran ve bütün olaylara aynı hassasiyetle müdahale ettiklerini aktaran itfaiye memuru Sefa Cora da, "İtfaiye Daire Başkanlığımız tarafından bize bir kedinin mahsur kaldığı haberi verildi. İtfaiyemiz canlı cansız bütün varlıklara koşup yetişiyor. Bütün canlar bizim için çok önemli. Gördüğünüz gibi küçük bir kediyi kurtardık. Canlı olması bizim için yeterdir. Bütün olaylara müdahale ediyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra yavru kedi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Merkezine götürülerek teslim edildi.

İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı
İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı
İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı
İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, İtfaiye, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı - Son Dakika
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