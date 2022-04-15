İki gün arayla vefat eden 60 yıllık evli çift, yan yana defnedildi - Son Dakika

İki gün arayla vefat eden 60 yıllık evli çift, yan yana defnedildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki gün arayla hayatlarını kaybeden 60 yıllık evli çift, yan yana toprağa verildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde yaşayan 76 yaşındaki Hatice Tiryaki, yaşlılığa bağlı hastalıkları sebebiyle 12 Nisan Salı günü hayatını kaybetti. Hatice Tiryaki'nin cenazesi, Daday Kolukaraoğlu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Çamlıbel köyünde aile kabristanlığında defnedildi.

Eşini toprağa veren vefatının ardından büyük hüzün yaşayan 86 yaşındaki Tahir Tiryaki de iki gün sonra iftarın ardından rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Tahir Tiryaki'nin cenazesi, eşinin cenaze namazının kılındığı Daday merkez Kolukaraoğlu Camiinde kılındı. Cenaze namazının ardından Tahir Tiryaki'nin cenazesi, Çamlıbel köyüne getirilerek kendisinden iki gün önce vefat eden eşi Hatice Tiryaki'nin yanına defnedildi. İki gün arayla vefat eden 60 yıllık evli çiftin ölümü, yakınların hüzne boğdu.