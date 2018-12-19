Son Dakika Haberleri: İki Gün Başında Mermiyle Gezmiş

İki Gün Başında Mermiyle Gezmiş

30 dakika önce

İki gün başında mermiyle gezmiş Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Nörolog Doç. Dr.

İki gün başında mermiyle gezmiş
Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Nörolog Doç. Dr. Eralp Çetinay, hastaneye baygın halde getirilen şahsın kafasından merminin çıkarıldığını, hastanın hala komada olduğunu söyledi

ADANA - Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Nörolog Doç. Dr. Eralp Çetinay, hastaneye baygın halde getirilen şahsın kafasından mermi çıktığını söyleyerek, "Hasta hala komada yarın çekilecek olan röntgenlere göre ameliyat yapıp yapmamaya karar vereceğiz" dedi.
Adana'da ailesinin alkol aldığı için sarhoş olduğunu düşündüğü ve iki gün boyunca yarı baygın gezen Oğuzhan Ç.'nin hastanede yapılan kontrolünde kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlenmişti.
Tedavi altına alınan Oğuzhan Ç.'ye ilk operasyon bugün yapıldı. Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Nörolog Doç. Dr. Eralp Çetinay, Oğuzhan Ç.'nin başındaki mermi çekirdeğini yaptığı ameliyat ile çıkardı. Çetinay, mermi çekirdeğini çıkarmanın hastanın sağlık durumuyla ilgili olmadığını polisin olayı aydınlatması için çıkartıldığını belirterek, "Hastamız hala komada. Kafa içi basıncını düşürmek için hala uyutuyoruz. Yarına kadar uyutacağız. Yarın sabahleyin kafasının röntgenini çekip buna göre uyandırıp uyandırmamaya karar vereceğiz. Yarın röntgene göre uyandırıp ameliyat edebiliriz" dedi.
Çetinay, hastanın nasıl yaralandığı konusunda adli tıpın yaptığı incelemeden sonra kararın verileceğini ifade ederek, "Bunun bir bitişik atış mı, yoksa yorgun mermi mi olup olmadığı bunun sonucunda ortaya çıkacak. Biz buna karar veremeyiz. Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:34 Kaynak: İHA

Çukurova Üniversitesi, 3. Sayfa
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