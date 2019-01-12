Son Dakika Haberleri: İki Gün Haber Alınamadı, Evinde Yanmış Cesedi Bulundu

İki Gün Haber Alınamadı, Evinde Yanmış Cesedi Bulundu

46 dakika önce

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Öner Şimşek'in (39), evinde şöminenin yanındaki betonun üstünde tamamen yanmış cesedi bulundu.

İki Gün Haber Alınamadı, Evinde Yanmış Cesedi Bulundu, System.String[]
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Öner Şimşek'in (39), evinde şöminenin yanındaki betonun üstünde tamamen yanmış cesedi bulundu.

Toparlar Mahallesi'nde tek katlı müstakil köy evinde yalnız yaşayan, 1 yıl önce eşinden boşanan, 1 çocuk babası tarım işçisi Öner Şimşek'in arkadaşları, 2 gün boyunca kendisini görmeyip, ulaşamayınca meraklandı. Kontrol için eve giden arkadaşları, Şimşek'in tamamen yanmış cesedini buldu. İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Şöminenin yanı başında beton zeminde ölü bulunan Öner Şimşek'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öner Şimşek'in nasıl öldüğünün araştırıldığı belirtild

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:01 Kaynak: DHA

Toparlar, Köyceğiz, Muğla, Güncel
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