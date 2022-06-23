Gaz ile frenini karıştırdı, çay ocağında oturan adam motosikletin altında böyle kaldı - Son Dakika
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Gaz ile frenini karıştırdı, çay ocağında oturan adam motosikletin altında böyle kaldı

23.06.2022 12:49

Gaz ile frenini karıştırdı, çay ocağında oturan adam motosikletin altında böyle kaldı Artvin'de talihsiz sürücü yeni aldığı motorun gaz ve freni karıştırınca çay ocağının kapısında oturan insanların arasına daldı.

Gaz ile frenini karıştırdı, çay ocağında oturan adam motosikletin altında böyle kaldı

ARTVİN - Artvin'de talihsiz sürücü yeni aldığı motorun gaz ve freni karıştırınca çay ocağının kapısında oturan insanların arasına daldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde müzisyenlik yapan Erhan Sarı yeni aldığı motosikletini denemek için caddeye çıktı. Motoruna binerek dolaşan Sarı, bir anda motorunun hakimiyetini kaybedince cadde üzerinde bulunan cay ocağının kapısında oturan insanların arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle masalar devrildi, çay bardakları yerlere dağıldı, bir kişi motosikletin altında kaldı. Kimsenin yaralanmadığı ilginç kaza sonrası, sürücü Erhan Sarı kazayı nasıl yaptığını merak ederek güvenlik kameralarını izledi.

"Her izlediğimde halime gülüyorum" diyen Sarı, "Aslında iyi motor kullanırım. Ama o gün nasıl olduysa böyle bir kaza geldi başımıza. Şükür kimseye bir şey olmadı. Ama her izlediğimde gülüyorum. Demek ki çok dikkatli olmak gerek" ifadelerini kullandı.

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Motosikletli sürücünün çay ocağı önünde oturan kişiye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı Motosikletli sürücünün çay ocağı önünde oturan kişiye çarpması güvenlik kamerasına yansıdı İzinsiz kazı yapan kişi kendisine ait çay ocağında yakalandı İzinsiz kazı yapan kişi kendisine ait çay ocağında yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaz ile frenini karıştırdı, çay ocağında oturan adam motosikletin altında böyle kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaz ile frenini karıştırdı, çay ocağında oturan adam motosikletin altında böyle kaldı - Son Dakika
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