Son Dakika Haberleri: İki Gün Üst Üste İntihara Teşebbüs Etti

İki Gün Üst Üste İntihara Teşebbüs Etti

54 dakika önce

Bursa'da iş bulamayan adam iki gündür üst üste intihara teşebbüs etti.

İki Gün Üst Üste İntihara Teşebbüs Etti, System.String[]
Bursa'da iş bulamayan adam iki gündür üst üste intihara teşebbüs etti.

Dün iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Nilüfer Ataevler metro durağının bulunduğu üst geçitte intihar girişiminde bulunan 38 yaşındaki Doğan U., bugün de İzmir yolu üzerinde bulunan başka bir üst geçide çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine gelen polisler üst geçidin bulunduğu Bursa- İzmir karayolunu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açtı. Doğan U., olay yerine gelen müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye uğraşılırken, trafik akışı yan yollardan sağlanmaya çalışılıyor. Bu arada meraklı vatandaşların olay yerinden görüntü alması gözlerden kaçmadı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:18 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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