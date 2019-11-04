Son Dakika Haberleri: İki günde 4 ev soydular, çaldıklarını satmak üzereyken yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa İki günde 4 ev soydular, çaldıklarını satmak üzereyken yakalandılar

İki günde 4 ev soydular, çaldıklarını satmak üzereyken yakalandılar

7 saat önce

İki günde 4 ayrı evden on binlerce TL değerinde elektronik eşya çalan hırsızlar, eşyaları satmak üzereyken yakalandı.

İki günde 4 ev soydular, çaldıklarını satmak üzereyken yakalandılar, System.String[]

İki günde 4 ayrı evden on binlerce TL değerinde elektronik eşya çalan hırsızlar, eşyaları satmak üzereyken yakalandı. Olaya ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 25 Ekim tarihinde Ataşehir Örnek Mahallesindeki bir evden 4 adet cep telefonu ve 500 TL, aynı mahallede başka bir evden 1 adet cep telefonu ve 170 TL, Üsküdar Ünalan Mahallesindeki bir evden cep telefonu, tablet ve oyun konsolu ve 26 Ekim'de Üsküdar Bulgurlu Mahallesindeki bir evden cep telefonu, tablet ve bilgisayar çalınması ihbarları üzerine harekete geçti.


Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunun tespit edilmesinin ardından uydu takip sistemi (GPS) aracılığıyla aracı takibe aldı.


Şüphelilerin Aksaray istikametine yöneldiğini belirleyen ekipler, çaldıkları elektronik eşyaları satmayı planladıklarını düşünerek bölgeyi kontrol altına aldı. Ekipler aynı gün, şüphelileri çaldıkları eşyaları satmak üzereyken Aksaray'da suçüstünde yakaladı.


Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, Mehmet Ö. (19)'nün 7, Mehmet S. (20)'nin 17, Sabahattin Ş. (20)'nin 7, İbrahim K. (23)'nin 15 ve Adem Ö. (19)'nün 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra merdivenlerden indiği anlar görüldü. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
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