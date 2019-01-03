İki Günde 401 Sığınmacıyı Ölümden Kurtardı

İSPANYOL sahil güvenlik birimleri, 2019'un ilk iki gününde Akdeniz'i geçerek ülkeye girmeye çalışan 401 sığınmacıyı kurtardıklarını açıkladı.

İSPANYOL sahil güvenlik birimleri, 2019'un ilk iki gününde Akdeniz'i geçerek ülkeye girmeye çalışan 401 sığınmacıyı kurtardıklarını açıkladı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan sahil güvenlik sözcüsü, Cebelitarık Boğazı da dahil olmak üzere İspanya ile Fas arasındaki sularda çarşamba günü 290, salı günü de 111 kişinin kurtarıldığını söyledi.



Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre İspanya 2018 yılında Yunanistan ve İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'da göçmenlerin en çok giriş yaptığı ülke oldu.



EN ÖLÜMCÜL YOL



1 Ocak-19 Aralık tarihleri arasında 56 binden fazla göçmen deniz yolu ile İspanya'ya geçerken, 769 kişi bu yolculuk sırasında hayatını kaybetti.



İspanya Mültecilere Yardım Komitesi isimli sivil toplum kuruluşu 2018 yılında ülkeye giriş yapmaya çalışırken hayatını kaybeden kişilerin 2006'dan bu yana en yüksek sayıya ulaştığını kaydetti.



Ancak Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler için İtalya ve Malta güzergahı halen en ölümcül yol olma özelliğini koruyor.



IOM verilerine göre 2018 yılında bin 278 kişi bu iki ülkeye ulaşmaya çalışırken denizde hayatlarını kaybetti. 2018 yılında Akdeniz'de yaşamını yitiren sığınmacı sayısı ise toplamda 2 bin 242 olarak kaydedildi.

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