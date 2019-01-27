Son Dakika Haberleri: İki Günde 56 Oyun Geliştirdiler

İki Günde 56 Oyun Geliştirdiler

1 saat önce

Dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu Global Game Jam'in sonunda 56 oyun geliştirildi.

İki Günde 56 Oyun Geliştirdiler, System.String[]
Dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu Global Game Jam'in sonunda 56 oyun geliştirildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) TEKNOKENT ATOM tarafından hayata geçirilen Global Game Jam etkinliğine Türkiye'nin dört bir yanından gelen 250 oyun geliştirici katıldı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte 48 saatte 56 oyun geliştirildi.

ODTÜ TEKNOKENT ATOM yöneticisi Emek Kepenek, AA muhabirine, yorucu ancak güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kepenek, "Bu etkinlikte amacımız gençlerle firma temsilcilerini bir araya getirmek ve onların bu sektörü tanımalarını, benimsemelerini ve kendilerini geliştirecek yolları bularak, birer oyun geliştirmelerini sağlamaktı. Amacımıza ulaştık. Bu, bizim için sevindirici bir durum." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Bilgisayar Mühendisi oyun geliştirici Burcu Coşkun Şengül ise bu maratonda hayal ettikleri oyunları gerçekleştirebilme imkanı bulabildiklerini söyledi. Şengül, "Hem bir şeyler öğrendik hem de tamamen bize ait yeni bir fikir ortaya çıktı." dedi.

Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi oyun geliştirici Doruk Coşkun da burada birçok farklı insan tanıdığını ve onlarla bilgi paylaşımı içerisinde olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Güncel
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