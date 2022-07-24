İki günde 592 düzensiz Afgan göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İki günde 592 düzensiz Afgan göçmen sınır dışı edildi

24.07.2022 14:40
İki günde 592 düzensiz Afgan göçmen sınır dışı edildi

İki günde 592 düzensiz Afgan göçmen sınır dışı edildi Düzensiz göçle mücadele çerçevede son iki günde üç charter seferle 592 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, ülkelerine gönderildi.

İki günde 592 düzensiz Afgan göçmen sınır dışı edildi

İSTANBUL - Düzensiz göçle mücadele çerçevede son iki günde üç charter seferle 592 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, ülkelerine gönderildi. Bu yıl içerisinde ülkesine sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132 artışla 57 bin 123'e ulaştı.

Kaçak göçle mücadeleye yönelik sınırlarda artırılan güvenlik önlemlerinin yanı sıra Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına ilişkin kolluk birimlerinin denetimleri de tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor. Türkiye, Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor.

İki günde 592 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre bu kapsamda, sadece son 2 gün içerisinde, 592 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri için İstanbul ve Ankara'da 3 charter seferi düzenlendi. Geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına bulunan ve İstanbul Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanına getirilen 592 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından uçağa bindirilerek ülkesine gönderildi.

Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısında yüzde 132'lik artış

Bu yılın başından itibaren Afganistan'a 140 charter seferi düzenlendi. Bu seferlerle 25 bin 492 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Bunlarla beraber, tarifeli uçuşlarla ülkesine gönderilenler dahil edildiğinde bu yıl içerisinde 34 bin 679 Afganistan uyruklu yabancı, ülkesine geri gönderildi. Tüm uyruklar hesaba katıldığında ise bu yıl ülkeden sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 132 artış göstererek 57 bin 123 olarak kayıtlara geçti. Böylece 2016 yılından bugüne sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 356 bin 819'a ulaştı.

YORUMLAR
500
2 GÜNDE 592 AFGAN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ 2 GÜNDE 592 AFGAN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ Kırklareli'nde yakalanan 327 kaçak göçmen sınır dışı edildi Kırklareli'nde yakalanan 327 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Kaynak: İHA

Afganistan, İstanbul, Türkiye, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İki günde 592 düzensiz Afgan göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:22 ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar
14:21 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini şortu olay oldu: Altında bir şey yok gibi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Lozan mesajı: Türk azınlığın hakları yok sayılıyor
14:01 Cem Yılmaz lüks aracıyla Bodrum'da kazaya karıştı
13:50 Aydın'da şizofreni gencin kendisini uyardığı için darp ettiği babası yaşamını yitirdi
13:47 Karı kocanın kavgasında kan aktı! Eşine kurşun yağdıran koca kendini öldürdü
13:35 Ece Erken tatil paylaşımına gelen yoruma isyan etti: Başınıza gelir yapmayın
13:24 İmajını yenileyen Bülent Ersoy saçlarını turuncuya boyattı
13:18 Doktor, karısının cinsel organında prezervatif olduğunu söyleyince aldatıldığını anladı
13:06 Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine yanıt: Hasta mısınız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 14:40:40. #1.13#
SON DAKİKA: İki günde 592 düzensiz Afgan göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement