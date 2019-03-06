İki Günde Körfez'e 250 Milyon Dolarlık Satış Hedefi

23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan ve Türk gayrimenkul sektörü ile yabancı alıcıları buluşturacak olan 13.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi de bu sene rekor bir katılıma hazırlanıyor. Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, 20'den fazla ülkenin katılacağı fuarda iki gün içinde 250 milyon dolarlık satış hedefi koyduklarını söyledi.

İlk olarak 2007 yılında 6 ülkenin katılımı ile başlayan Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, bu yıl rekor bir katılımcı sayısını ağırlamaya hazırlanıyor.23-24 Mart tarihlerinde Hilton Convention Center'da Arab Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği ana sponsorluğunda düzenlenecek olan fuara, tamamına yakını Türkiye'den olmak üzere 50'den fazla firmanın yaklaşık 300 proje ile katılması bekleniyor. Fuarda ziyaretçi sayısının 7 bini geçeceği tahmin ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından konut ve yatırım yapan Araplara vatandaşlık hakları anlatılacağı fuarda Türk projelerini Körfez ülkelerinde pazarlayan 14 ajans da yer alacak.

ÜLKE SAYISI ARTTI, HEDEF 250 MİLYON DOLAR

Geçtiğimiz yıl konut alımında vatandaşlık hakkının 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşmesinin ardından hızlanan ve yıl sonunda 8 milyar dolara çıkan yabancı alımlarının bu yıl da devam ettiğini belirten Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, söz konusu ilgiyi 13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi'ne yönelik olarak da net bir şekilde gördüklerini belirtti. Vatandaşlık hakkının kolaylaşmasının yanında Türkiye ekonomisindeki düzelmenin de Türk emlak piyasasına olan ilgiyi artırdığını kaydeden Öztunalı, geçtiğimiz yıl fuara 15 ülkeden yatırımcılar katılırken bu sene rakamın 20'nin üzerine çıkacağını ifade etti. Bunun yanında 7 ülkeden ticari heyet ve ticaret odası başkanları düzeyinde katılım olacağını söyleyen Öztunalı, sayının fuara doğru artabileceğinin de altını çizdi.

Bu sene sadece kendisinin 6 farklı ülkeye giderek birebir tanıtımlar ve lansmanlar yaptığını kaydeden Öztunalı, "Körfez sermayesinin Türkiye'ye büyük bir ilgi duyuyor. Bunu özellikle yurtdışında daha da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu ilgi neticesinde ve fuara yeni katılan ülkelerle geçtiğimiz yıl iki günde yapılan 132 milyon dolarlık satışın bu yıl 250 milyon dolara çıkmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Öztunalı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran ve Irak gibi ülkelerin yanında bu sene Katar, Sudan, Yemen, Suriye, Fas ve Tunus gibi ülkelerden de ciddi bir talep olduğuna dikkat çekti.

BU SENE 50 BİNE YAKIN KONUT SATILIR

Arab Türk İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği Başkanı İsmail Altın da vatandaşlık haklarının kolaylaşması ile Türk emlak piyasasına yabancı ilgisinin zirve yaptığını söyledi. 2017 yılında 24 bin adet olan yabancı alımının geçtiğimiz yıl 40 bine ulaştığını ifade eden Altın, bu sene ise bu rakamın 50 bine doğru çıkabileceğini söyledi.

Türk ekonomisindeki düzelme ve kur şoklarının bitmesi ile birlikte yatırımcı ilgisinde yeni bir artış gözlemlediklerini anlatan ltın, "Eskiden sadece Körfez bölgesinden yatırımlar gelirken, son zamanlarda Avrupa'da yerleşik Arap sermayesi de gelmeye başladı. Hem şirket olarak hem de bireysel olarak alımlar yapmaya başladıklarını görüyoruz. Bunda Türkiye'deki ekonomik dengelerin oturmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ülkemizdeki bankacılık sisteminin güvenilir ve sağlam olması da bu yatırımları Türkiye'ye çekiyor." dedi.

YENİ ÜLKELER GELİYOR

Irak, İran, Filistin, Cezayir ve Pakistan gibi ülkelerin ağırlıklı olarak pasaport alımı için geldiğini belirten Altın, bu ülkelerle birlikte son dönemde Pakistan, Hindistan ve Güney Afrika'dan da alıcılar görmeye başladıklarını söyledi. Daha önce Türkiye'de bu ülke alıcıları ile karşılaşmadıklarının altını çizen Altın, "Özellikle Hindistan ve Pakistan'ı çok önemsiyoruz ve Türkiye'deki pazarın yükseleceğinin en önemli sinyali olarak değerlendiriyoruz. Dünyadaki diğer metropoller ile karşılaştırıldığında İstanbul çok ucuz kaldı. Bu farkın bir süre sonunda kapanacağını düşünüyorum. Bunun yanında Cezayir'den de büyük bir ilgi var. En son orada çıktığımız reklamın ardından 2 ayda 7 bin 500 başvuru geldi ve reklamı durdurmak durumunda kaldık. Eğer ülkeden para çıkarmalar kolaylaşırsa önümüzdeki dönemde çok fazla Cezayirli alımı göreceğiz." dedi.

UYGUN FİYATLI KONUT SATIŞI

Öte yandan 2001 yılından bu yana binlerce gayrimenkulün açık artırma yöntemi ile satışına aracılık eden Turyap, Arap-Türk Zirvesi'nin ikinci günü olan 24 Mart saat 14:00'te gayrimenkul satışlarına yönelik "Teklif Alma Toplantısı" düzenleyecek.

Müzayede ve açık artırmadan farklı olarak katılım teminatlarının düşük olduğu bu satış yönteminde hemen tapu teslimli konut veya ticari gayrimenkuller düşük bedellerden satışa sunulacak. Salonda gayrimenkullere en yüksek teklif verenler satış onayı için gayrimenkul sahibine onaya sunulacak. Satışına onay verilen gayrimenkulün ödemesi yapıldıktan sonra tapu devri ve teslimi gerçekleşecek.

Turyap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, yurt dışından gayrimenkul alımlarında maalesef bazı suiistimaller yaşandığını ifade ederek, "Yurt dışında yaşayanların Türkiye'den emlak alma durumunda asla kandırılmayacağını garanti ediyoruz. Gayrimenkul değerlemelerini çözüm ortağımız EVA Gayrimenkul Değerleme ile bağımsız ve tarafsız şekildeyapacağız. Eğer yanıldığınız ortaya çıkarsa tüm zarar ve ziyanınızı tanzim etmeyi taahhüt ediyoruz. Yabancılar için tapu yapılırken bizim hukuk ve mali müşavirimiz eşlik edecek. Temiz tapu almalarını sağlayacağız. Sonrasında yatırımcı isterse onun adına kiraya vereceğiz veya tekrar satacağız." dedi.