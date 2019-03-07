İki günde Körfez’e 250 milyon dolarlık satış hedefi
1 saat önce
23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi'ne 250 milyon dolarlık satış hedefi kondu.
23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 13. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi'ne 250 milyon dolarlık satış hedefi kondu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:40
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