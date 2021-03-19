İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende protesto edilmişti. Bugün sabah saatlerinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışında bir vatandaş tarafından protesto edilmişti. Protestoların şokunu atlatamayan İmamoğlu, Cuma namazı çıkışı bir vatandaşa tarafından yine protesto edildi.

"BENİ BUL EKREM"

İmamoğlu'na Cuma namazı çıkında bir kişi "Camide şov yapma, beni bul Ekrem" diye bağırdı. Cami içinde bağıran vatandaşa cami cemaati tepki gösterdi. İmamoğlu ise "Camide bağırıyorsun, ahlak dışı hareket ediyorsun" cevabını verdi.

DÜN NE OLDU?

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlenmişti. Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakırken, o sırada mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki göstermişti. "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" demişti.

"HADSİZLİK YAPIYORSUN, ŞOV YAPIYORSUN"

İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık vermişti. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi alandan uzaklaştırılırken tepkisine devam etmişti.

"BAĞIRARAK ŞOV YAPMAYA GAYRET GÖSTERDİ"

Bugün konuyla ilgili değerlendirme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayı 'münasebetsizlik' olarak tanımladı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben, kendisinin önce, 'Konuşmak istiyorum' dediğinde, 'Konuşalım, bekleyin' diye cevap verdim. Sonra orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Ama ben, orada yüzlerce şehit ailesiyle, gazi ailesiyle, gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle, milli duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.

ZEYTİNBURNU'DA DA PROTESTO EDİLDİ

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışına katılan İmamoğlu, bir vatandaş tarafından protesto edildi. İmamoğlu'nun korumalarının "Alın bunu alın" dediğinin duyulduğu videoda vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı görüldü.

Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın