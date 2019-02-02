Son Dakika Haberleri: İki Gündür Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

İki Gündür Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

45 dakika önce

İki gündür ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıADANA - Adana'da çıktığı ağaçta iki gün mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri, bir evin çatısından uzattığı kalaslar yardımıyla kurtardı.

İki Gündür Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
İki gündür ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

ADANA - Adana'da çıktığı ağaçta iki gün mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri, bir evin çatısından uzattığı kalaslar yardımıyla kurtardı.
Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tepebağ Mahalle Muhtarlığı'nın arkasında bulunan ağaca çıkan kedi, mahsur kaldı. İki gün boyunca ağaçtan inemeyen kediyi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir evin çatısından ağaca birleştirdikleri kalası uzattı. İtfaiye ekipleri kediyi çağırarak, mahsur kaldığı ağaçtan kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:56 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Soyguncunun Rehin Aldığı Kadının Boynuna Bıçak Dayadığı Korku Dolu Anlar Fotoğraflara Yansıdı Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var Grip Şüphesiyle Hastaneye Giden Tekstil İşçisi, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 23:41:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Gündür Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]