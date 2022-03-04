İki gündür ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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İki gündür ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

04.03.2022 14:42
İki gündür ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde bir ağaçta iki gündür mahsur halde kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde bir ağaçta iki gündür mahsur halde kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Koruköy Saroz Tatil Sitesi'nde bulunan yazlık evlerindeki bir ağaca çıkan kedi, buradan aşağıya inemedi.

İki gün kendinin inmesini bekleyen site sakinleri ağacın yüksekliği nedeniyle kedinin korktuğunu düşünüp durumu Gelibolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Buraya gelen ekipler, 2 gündür ağaçta mahsur kalan "Kara" isimli kediyi kurtarıp aşağıya indirdi.

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Çanakkale, Kavakköy, İtfaiye, Tatil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki gündür ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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