İki gündür ailesinin her yerde aradığı 2 çocuk annesi kadın bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde evinden hava almak için çıkan ve bir daha geri dönmeyen 2 çocuk annesi kadın Aksu ilçesinde bulundu.

Serik'in Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Serpil Arıkan (49), önceki gün sabah hava almak için dışarı çıktı. Otobüse binerek mahalleden ayrılan Arıkan, bir daha eve dönmedi. Aile, tüm araştırmalarına rağmen bir sonuca ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemede, Arıkan'ın en son Aksu ilçesinde görüldüğü tespit edildi. Kayıp kadının Aksu bölgesinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 2 komando timi ve 1 iz arama köpek timince arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu Arıkan, Aksu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi. - ANTALYA