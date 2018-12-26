Son Dakika Haberleri: İki Gündür Aradıkları Babalarının Cesedini Buldular

İki Gündür Aradıkları Babalarının Cesedini Buldular

1 saat önce

Adana'da iki gündür kayıp olarak aranan kişi, çocukları tarafından ölü bulundu.

İki Gündür Aradıkları Babalarının Cesedini Buldular, System.String[]
Adana'da iki gündür kayıp olarak aranan kişi, çocukları tarafından ölü bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesinde besicilik yapan 69 yaşındaki Sait Tan, hayvanlarına yem almak için iki gün önce evinden ayrıldı.

Ailesi, o günden sonra kendisinden haber alınamayan Tan'ın bulunması için güvenlik güçlerine başvurdu.

Polis, jandarma ve yakınları tarafından aranan Tan, merkez Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi yakınında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun kenarındaki çalılık alanda çocukları tarafından ölü bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Bu arada, hayatını kaybeden Tan'ın, yakın zamanda kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Tan'ın cenazesinin, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Tartıştığı Eşini Önce Bıçakladı, Ardından Çekiçle Döverek Öldürdü Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın Öldürülmesine İlişkin Davada Sanıklara Ceza Yağdı

3 Çocuk Annesi Eşini Öldüren Cani Koca, Mahkemede Eşinin Yakınlarının Saldırısına Uğradı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Güven Veren Açıklama: 2071'e Kadar Risk Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:06:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Gündür Aradıkları Babalarının Cesedini Buldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]