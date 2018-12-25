İki Gündür Aranan Adam Su Kanalında Ölü Bulundu
13 dakika önce
İki gündür aranan adam su kanalında ölü bulundu Hatay'da iki gündür aranan adam arabasıyla su kanalında ölü bulunduHATAY - Hatay'da 2 gün önce kaybolan adam, su kanalında ölü bulundu.
İki gündür aranan adam su kanalında ölü bulundu Hatay
'da iki gündür aranan adam arabasıyla su kanalında ölü bulundu
HATAY - Hatay'da 2 gün önce kaybolan adam, su kanalında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, iki gündür kaybolan ve arama kurtarma ekipleri tarafından aranan 5 çocuk babası Nihat Elçi Kırıkhan
İlçesi Kaskeli Mahallesinde bulunan su kanalında cansız halde bulundu. Nihat Elçi'nin cansız bedeni AFAD
ve itfaiye ekipleri ile beraber 31 AĞ 985 plakalı arabasının içerisinden çıkartılarak Kırıkhan Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Nihat Elçi'nin otopsisi sürerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:04 Kaynak: İHA
15 Yaşındaki Kızı Öldüren Suudi Genç, Özel Jetle ABD'den Suudi Arabistan'a Kaçırıldı
Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi
Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı