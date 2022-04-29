İKİ GÜNDÜR ARANAN KADIN, DAĞLIK ARAZİDE BİTKİN HALDE BULUNDU - Son Dakika
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İKİ GÜNDÜR ARANAN KADIN, DAĞLIK ARAZİDE BİTKİN HALDE BULUNDU

29.04.2022 12:50

KONYA'da 2 gün önce evinden çıkan ve kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Durdu İncel (68), evine 5 kilometre uzaklıkta dağlık arazideki kum ocağı şantiyesinde polisler tarafından bitkin halde bulundu.

KONYA'da 2 gün önce evinden çıkan ve kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Durdu İncel (68), evine 5 kilometre uzaklıkta dağlık arazideki kum ocağı şantiyesinde polisler tarafından bitkin halde bulundu. Arama çalışmalarına katılan Durdu İncel'in oğlu Adem İncel, 'Dünyanın en güzel şeyi insanın annesini bulması. Bayram öncesi ikinci bir bayram yaşamış olduk ' dedi.

Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Nezir Sokak'ta oturan Alzheimer hastası Durdu İncel, çarşamba sabahı evinden çıktı. İncel'in kaybolduğunu anlayan ailesi, mahallede arama yaptı. Ancak bulamadılar. Aile, AFAD ve güvenlik güçlerine haber verdi. AFAD, polis ve jandarma tarafından dün yapılan çalışmalarda da İncel'in izine rastlanılmadı. AFAD Konya İl Müdürlüğü, bu sabah yeniden 30 kişilik ekiple çalışmalara başladı. Dağlık arazide dron ile arama çalışmaları sürerken, polis ekipleri Durdu İncel'i evine 5 kilometre uzaklıkta, Sille Mahallesi kırsalındaki kum ocağı şantiyesinde bitkin bir halde buldu. Polis ekipleri, Durdu İncel'i sağlık kontrolü için bölgeye gelen sağlık görevlilerine teslim etti. Güçlükle yürüdüğü gözlenen İncel, ambulansla hastaneye götürüldü. OĞLU VE KIZI BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Arama çalışmalarına katılan Durdu İncel'in çocukları da büyük sevinç yaşadı. İncel'in kızı Havva Tosun ile oğlu Adem İncel annelerini bulan polis ekiplerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. İkinci bayram yaşadıklarını ifade eden Durdu İncel'in oğlu Adem İncel, 'Dünyanın en güzel şeyi insanın annesini bulması. Bayram öncesi ikinci bir bayram yaşamış olduk. 2 gündür öldük öldük dirildik. Umudumuzu yitirmedik ve annemizi bulduk' dedi.

İKİ GÜNDÜR ARANAN KADIN, DAĞLIK ARAZİDE BİTKİN HALDE BULUNDU
İKİ GÜNDÜR ARANAN KADIN, DAĞLIK ARAZİDE BİTKİN HALDE BULUNDU
İKİ GÜNDÜR ARANAN KADIN, DAĞLIK ARAZİDE BİTKİN HALDE BULUNDU
İKİ GÜNDÜR ARANAN KADIN, DAĞLIK ARAZİDE BİTKİN HALDE BULUNDU
İKİ GÜNDÜR ARANAN KADIN, DAĞLIK ARAZİDE BİTKİN HALDE BULUNDU
İKİ GÜNDÜR ARANAN KADIN, DAĞLIK ARAZİDE BİTKİN HALDE BULUNDU
İKİ GÜNDÜR ARANAN KADIN, DAĞLIK ARAZİDE BİTKİN HALDE BULUNDU
İKİ GÜNDÜR ARANAN KADIN, DAĞLIK ARAZİDE BİTKİN HALDE BULUNDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İKİ GÜNDÜR ARANAN KADIN, DAĞLIK ARAZİDE BİTKİN HALDE BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İKİ GÜNDÜR ARANAN KADIN, DAĞLIK ARAZİDE BİTKİN HALDE BULUNDU - Son Dakika
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