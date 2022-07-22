İki gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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İki gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu

22.07.2022 21:31
İki gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gündür kayıp olan ve emniyet birimleri tarafından her yerde aranan 82 yaşındaki Fahrettin Bilir ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gündür kayıp olan ve emniyet birimleri tarafından her yerde aranan 82 yaşındaki Fahrettin Bilir ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre iki gün önce evinden banka işlemleri için evden ayrılan 82 yaşındaki Fahrettin Bilir bir daha eve dönmedi. Bunun üzerine yakınlarının ihbarı ile bulunması için çalışma başlatıldı. İlçe güvenlik kameralarından araştırılan ve sosyal medya platformlarında, emniyet genel müdürlüğü tarafından gönderilen kısa mesajlar ile her yere duyurulan kayıp ilanı ile aranan yaşlı adam bugün ormanlık alanda ölmüş vaziyette bulundu. 82 yaşındaki Fahrettin Bilir'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye alındı.

Emniyet birimleri ilk tespitlerinde darp ve gasp belirtileri rastlanmayan kayıp şahsın ölü bulunması ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Banka, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki gündür aranıyordu cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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