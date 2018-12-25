İki Gündür Aranıyordu, Ölü Bulundu
1 saat önce
Hatay'da 2 gün önce kaybolan adam, su kanalında ölü bulundu.
Hatay
'da 2 gün önce kaybolan adam, su kanalında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, iki gündür kaybolan ve arama kurtarma ekipleri tarafından aranan 5 çocuk babası Nihat Elçi (35) Kırıkhan
ilçesi Kaskeli Mahallesi'nde bulunan su kanalında cansız halde bulundu. Nihat Elçi'nin cansız bedeni AFAD
ve itfaiye ekipleri ile beraber 31 AĞ 985 plakalı arabasının içerisinden çıkartılarak Kırıkhan Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Nihat Elçi'nin otopsisi sürerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:21 Kaynak: İHA
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