İki gündür haber alınamayan genç kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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İki gündür haber alınamayan genç kadın için arama çalışması başlatıldı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan Asiye Sezer (29) için arama çalışması başlatıldı.

İki gündür haber alınamayan genç kadın için arama çalışması başlatıldı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan Asiye Sezer (29) için arama çalışması başlatıldı.

Alaplı'ya bağlı Fındıklı köyünde oturan Asiye Sezer'den önceki gün halı asmak için evlerinin alt katındaki odunluğa gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Asiye Sezer, ailesinin ve köylülerin aramasına rağmen bulunamadı. Haber verilmesi üzerine köye gelen AFAD ve jandarma ekipleri de arama çalışması başlattı. Asiye Sezer, köy ve etrafındaki ormanlık alanda yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Ekiplerin yarın arama çalışmasına devam edeceği öğrenildi.


Fındıklı, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:02 Kaynak: DHA
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