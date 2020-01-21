Son Dakika › Güncel › İki gündür haber alınamayan genç kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
İki gündür haber alınamayan genç kadın için arama çalışması başlatıldı
6 saat önce
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan Asiye Sezer (29) için arama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:02 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kendisinden iki gündür haber alınamayan Asiye Sezer (29) için arama çalışması başlatıldı.
Alaplı'ya bağlı Fındıklı köyünde oturan Asiye Sezer'den önceki gün halı asmak için evlerinin alt katındaki odunluğa gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Asiye Sezer, ailesinin ve köylülerin aramasına rağmen bulunamadı. Haber verilmesi üzerine köye gelen AFAD ve jandarma ekipleri de arama çalışması başlattı. Asiye Sezer, köy ve etrafındaki ormanlık alanda yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Ekiplerin yarın arama çalışmasına devam edeceği öğrenildi.
Son Dakika Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi Bir gün önce taşınan kiracılarının parasını çaldığı kişi kalp krizinden öldü Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı