İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Sancaktepe 'de iki gündür haber alınamayan Ali Özel (55) evinde ölü bulundu.

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Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu

HDP'liler tarafından oğlunun kaçırıldığını iddia eden anne isyan etti: Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam