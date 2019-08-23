Son Dakika Haberleri: İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son Dakika Güncel Haber

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

1 saat önce

Haber / Kamera : İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHASancaktepe'de iki gündür haber alınamayan Ali Özel (55) evinde ölü bulundu.

Haber/ Kamera : İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de iki gündür haber alınamayan Ali Özel (55) evinde ölü bulundu.

Sancaktepe Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi'nde oturan Ali Özel'den haber alamayan yakınları polis haber verdi. Olay yerine gelen polis kapıyı açamayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri 2. kattaki daireye pencereden girdi. Ekipler Ali Özel'in hareketsiz yattığını gördü. İçeriye giren polis, Özel'in öldüğünü belirledi. İncelemenin ardından Özel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ali Özel'in yakınları acı haber üzerine sinir krizi geçirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum
Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu HDP'liler tarafından oğlunun kaçırıldığını iddia eden anne isyan etti: Oğlum gelene kadar buradan ayrılmam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 18:13:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]