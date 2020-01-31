İki gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika

İki gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

6 saat önce

Bilecik'te yakınları tarafından iki gündür kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

İki gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu, System.String[]

Bilecik'te yakınları tarafından iki gündür kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.


Alınan bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi, Çakallı Sokak'ta ikamet eden Yusuf Ateş'ten (42) haber alamayan yakınları eve geldi. Eve giren 42 yaşındaki adamın yakınları Yusuf Ateş'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcının ve Bilecik Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri evde yaptığı incelemeler sonrası Yusuf Ateş cansız bedeni Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ateş'in ölüm nedeninin yapılan otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Beyce köyünde defnedilecek. - BİLECİK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:08:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İki gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]