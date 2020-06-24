İki gündür haber alınamıyordu cesedi Sarıyer'de denizde bulundu - Son Dakika

İki gündür haber alınamıyordu cesedi Sarıyer'de denizde bulundu

İki gündür haber alınamıyordu cesedi Sarıyer'de denizde bulundu Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu Sarıyer'de deniz yüzeyinde erkek cesedi bulundu.

İki gündür haber alınamıyordu cesedi Sarıyer'de denizde bulundu

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Sarıyer'de denizde erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Sarıyer'de deniz yüzeyinde erkek cesedi bulundu. Cesedin, kendisinden iki gündür haber alınamayan Orçun Purcu'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 20.15 sıralarında Sarıyer Rumeli Kavağı Liman Caddesi'nde meydana geldi. Deniz yüzeyine çıkmış bir ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı ilk inceleme sonucu cesedin, kendisinden iki gündür haber alınamayan Orçun Purcu'ya ait olduğu ortaya çıktı. Purcu'nun Rumeli Kavağı'nda bir plajda çalıştığı ve limanda bir teknede kaldığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede ise, Purcu'nun kafasında ve gözünde şişlikler olduğu belirlendi. Purcu'nun dengesini kaybederek denize düştüğü ve boğulduğuna dair bulgular ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Purcu'nun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Purcu'nun cesedinin cenaze aracına taşındığı anlarda, ailesi ve akrabalarının da zor anlar yaşadığı, ağıtlar yaktığı görüldü.

Sarıyer, Rumeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki gündür haber alınamıyordu cesedi Sarıyer'de denizde bulundu - Son Dakika
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