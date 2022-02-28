İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

28.02.2022 12:19

İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulunduKOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

KOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak'ta bulunan iki katlı evin zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Açıkgöz arkadaşı İlyas Altıntaş'tan iki gündür haber alamayınca durumundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler içeri girdiğinde, İlyas Altıntaş'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Altıntaş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"İkinci babam gibiydi"

Hayatını kaybeden İlyas Altıntaş'ın arkadaşı Süleyman Açıkgöz, "İşe gitmeden önce onu telefonla arar konuşurdum. Aramalarıma cevap vermeyince ben de polisi aradım. 1 gündür görmüyordum. Kendisi zaten kanser hastasıydı. İlyas ağabeyimi çok severdim. Tedavilerinde her zaman ben vardım, ilaçlarını eczaneden ben alırdım. Benim ikinci babam gibiydi. Bugün de yine ilaçlarını alma planımız vardı ama alamadık. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor Son dakika haber! Liseli Yağmur, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada aranıyor Son dakika haberleri | Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı Son dakika haberleri | Kazara ateş alan tabancayla kendini ve arkadaşını yaraladı

112 Acil Çağrı, Hastane, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Rus ordusu 5 bin 300 asker kaybetti
13:35 Gürcistan'dan Ukrayna'ya 100 tonluk insani yardım
13:29 Kremlin Sözcüsü: Putin kişisel yaptırımlara aldırış etmiyor, zaten oldukça absürt!
13:19 Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler başlıyor! Tüm dünyanın gözü bu toplantıda
13:16 MetroPOLL araştırmasında dikkat çeken oran: MHP oylarında bariz düşüş var!
13:01 Zelenski, hapishaneleri boşalttı! Mahkumlar cepheye gönderiliyor
12:55 Yaptırımlar geldi ama! AB'den üst düzey itiraf: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere kaydırdı!
12:49 Zelenski, Rus askerlere çağrıda bulundu: Komutanlarınıza inanmayın, sadece canınızı kurtarın
12:31 Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz
12:29 Günel Zeynalova'dan "Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu" sorusuna yanıt!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 13:44:46. #1.11#
SON DAKİKA: İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement