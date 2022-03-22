İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

22.03.2022 22:52

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kızı tarafından iki gündür haber alınamayan Hasan Turan (88), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kızı tarafından iki gündür haber alınamayan Hasan Turan (88), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay saat 21.00 sıralarında Kartepe ilçesinde meydana geldi. Hasan Turan'ın Ordu'da yaşayan kızı, babasından iki gündür haber alamayınca endişelenerek komşularından yardım istedi. Turan'ın yalnız yaşadığı eve gelen komşuları, uzun süre kapıyı çaldı ama cevap alamadı. Bunun üzerine 112 Acile haber verildi. İhbar üzerine eve giren polis, Hasan Turan'ı evin salonunda yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hasan Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hasan Turan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Turan'ın yaşadığı rahatsızlıklara bağlı olarak öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

YORUMLAR
500
Ordu'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti! Her yer beyaza büründü Ordu'da kar kalınlığı 3 metreyi geçti! Her yer beyaza büründü Kongo ordusu, ülkenin doğusunda insan hakları ihlali yapmakla suçlandı Kongo ordusu, ülkenin doğusunda insan hakları ihlali yapmakla suçlandı

Hasan Turan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


Son Dakika
23:02 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat Alexander Schlienbecker hikayesi gündem oldu! Müge Anlı Alman basınında yer aldı
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
22:50 Dünya alarmda! Rusya'da korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
22:22 Hakan Ural, muhalif sanatçılara Beşiktaş'ta 112 adet çınar ağacının kesilmesi üzerinden tepki gösterdi: Bunlar militan
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
21:47 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay askeri ücret zammıyla ilgili net konuştu: Bunun zamanı aralık ayı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 23:09:28. #1.13#
SON DAKİKA: İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement